Irak'ın güneyinde hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a sıçradı.

Bağdat'ın batısındaki Şiilerin yoğunlukta yaşadığı eş-Şule bölgesinde de vatandaşlar sokağa dökülerek hükümet karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, ana caddede toplanarak yetkilileri istifaya çağırdı.

Bazı kişiler, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesi sırasında araç lastikleri yakmaya başladı.

Irak güvenlik güçlerinin şehirdeki önlemleri artırdığı, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye çıkan yolları kapattığı görüldü.

- Şehirdeki internet erişimi durduruldu

Öte yandan, Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı.

AA muhabirinin, Bağdat'ta hizmet veren internet firmalarından edindiği bilgiye göre, ilgili bakanlık başkentte internet erişimini durdurdu.

Gösterilerin Bağdat'ın diğer bölgelerine de yayılmasından endişe ediliyor.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler, bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti.

Iraklı protestocular Necef Havalimanı'nı bastı

Irak’ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebiyle başlayan gösteriler Necef kentinde sıçradı. Iraklı protestocuların Necef kentindeki uluslararası havalimanını bastığı öğrenildi.

Irak’ın Basra kentinde elektrik kesintileri ve işsizlik sebebiyle bir hafta önce başlayan gösterilere ülkenin çeşitli yerlerinden destek geldi. Protestocuların Necef kentindeki valilik binalarına saldırmasının ardından, protestoların Necef Havalimanı'na sıçradığı belirtildi. Havalimanı içerisinde toplanan protestocular hükümet karşıtı sloganlar atarak, yetkilileri istifaya çağırdı.

Öte yandan Necef Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, protestocuların Necef kentindeki havalimanına girdikten sonra devam eden olaylar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu. Irak’taki gösteriler, İran’ın biriken borçlarından dolayı Irak’a verdiği elektriği kesmesinden sonra başlamıştı.