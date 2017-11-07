Iraklı Şii lider Sadr kendisine bağlı güçlerin Kerkük'ü terk etmesi emrini verdi

Kerkük'teki gerilimin ardından bölgeye kendisine bağlı askerleri gönderen Mukteda el Sadr, bugün bir bildiri yayınlayarak 72 saat içerisinde kendisine bağlı güçlerin çekilmesini ve açılan tüm ofislerin kapatılmasını istedi.

Sadr yayınladığı bildiride Kerkük'te güvenliğin Irak güçleri tarafından sağlanmasını vurguladı