Iraklı Şii lider Sadr kendisine bağlı güçlerin Kerkük'ü terk etmesi emrini verdi
Şii lider Mukteda el Sadr kendisine bağlı güçlerin Kerkük'ten çekilmesi için emir yayınladı.
Kerkük'teki gerilimin ardından bölgeye kendisine bağlı askerleri gönderen Mukteda el Sadr, bugün bir bildiri yayınlayarak 72 saat içerisinde kendisine bağlı güçlerin çekilmesini ve açılan tüm ofislerin kapatılmasını istedi.
Sadr yayınladığı bildiride Kerkük'te güvenliğin Irak güçleri tarafından sağlanmasını vurguladı
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