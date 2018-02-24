Irak'ta 4,8 şiddetinde deprem oldu
Irak'ta 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Irak'ta 4,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Türkiye saati ile 19.26'da meydana gelen depremin derinliği 115 kilometre olarak ölçüldü.
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