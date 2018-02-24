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Irak'ta 4,8 şiddetinde deprem oldu

Irak'ta 4,8 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Irak'ta 4,8 şiddetinde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Türkiye saati ile 19.26'da meydana gelen depremin derinliği 115 kilometre olarak ölçüldü.

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