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Irak'ta 6 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü DEAŞ'a bağlı 6 militanın öldürüldüğü belirtildi.

  • AA
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 - Salahaddin vilayetinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında 6 militanın öldürüldüğü duyuruldu

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Emniyet Basın Merkezi Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, yaptığı yazılı açıklamada, orduya bağlı güçler ile polislerin, Salahaddin'in merkezi Tikrit'te hava kuvvetlerinin desteğiyle gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde 6 DEAŞ militanının öldüğünü duyurdu.

Bağdat yönetimi Aralık 2017'de, ülke topraklarının DEAŞ'tan arındırıldığını açıklasa da örgüt halen uyuyan hücreleriyle zaman zaman saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

 

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