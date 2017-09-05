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Irak'ta 61 DEAŞ militanı öldürüldü

Irak'ın farklı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 61 DEAŞ militanı öldürüldü.

  • AA
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Irak Savunma Bakanlığı ve devlet televizyonu orduya bağlı 15'inci Piyade Tümeninin, Türkmenlerin Telafer'e bağlı El-Ayyadiyye kasabasının kuzeybatı ve doğusunda yaptığı operasyonlarda 55 militanın öldürüldüğünü duyuruldu.
 
Peşmerge güçlerinde görev yapan Yüzbaşı Kamran Mahmud da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün güneybatısındaki Havice ilçesine bağlı Er-Riyad kasabasında DEAŞ'a ait 5 araçlık bir konvoya düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 militanın öldüğünü söyledi.
 
Öte yandan başkent Bağdat'ta, Ed-Devanim bölgesinde bir semt pazarını hedef alan bombalı saldırıda 2 sivil öldü, 5'i yaralandı. El-Meamil bölgesinde ise bir kadın kimliği belirsiz silahlı kişilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

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