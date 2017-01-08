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Irak'ta bombalı saldırı: 10 sivil öldü, 18'i yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın doğusundaki bir halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivilin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Polis teşkilatında görevli üsteğmen Mueyyed el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr kentindeki "Cemile" halk pazarı yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini ifade ederek, "Söz konusu saldırıda 10 sivil öldü, 18 kişi yaralandı." dedi.

Cuburi, patlamada ayrıca pek çok dükkan ve araçta hasar meydana geldiğini belirtti.

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