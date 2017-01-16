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Irak'ta bombalı saldırı: 3 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen bombalı saldırılarda 3 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

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Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Zahir el-Hafaci, yaptığı açıklamada, kentin kuzeyindeki Et-Tarmiye ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafında yola döşenen patlayıcının, Haşdi Şabi çatısı altındaki Sünni aşiret güçlerine ait bir devriye aracının geçişi sırasında infilak ettiğini belirtti.

Saldırıda aşiret güçlerinden 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını kaydeden Hafaci, güvenlik güçlerinin olayın yaşandığı bölgede incelemelere başladığını ifade etti.

Hafaci ayrıca, Bağdat'ın batısındaki El-Bekriyye bölgesinde de bir dükkanın yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin yaralandığını aktardı.

Güvenlik zafiyetinin yaşandığı Bağdat, sık sık şiddet olayları ve bombalı saldırılara sahne oluyor.

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