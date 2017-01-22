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Irak'ta bombalı saldırılar: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Irak'ın başkenti Bağdat ile Diyala'da düzenlenen bombalı saldırılarda 5 kişinin öldüğü, 9'unun yaralandığı bildirildi.

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Irak polis teşkilatında görevli Yüzbaşı Zahir el-Hafacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ın Bab el-Mu'zam bölgesinde bir otopark yakınına tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hafacı ayrıca başkentin kuzeyindeki Et-Taci bölgesinde yer alan Es-Sınai Mahallesi'nde düzenlenen bombalı saldırıda da 2 sivilin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını aktardı.

Öte yandan Diyala Emniyet Merkezinde görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri ise Diyala'nın merkezi Bakuba kentine bağlı El-Ali köyünde yola döşenmiş patlayıcının, Aşiret Güçlerine bağlı birliklerin devriye gezdiği sırada infilak ettiğini, olayda bir kişinin öldüğünü belirtti.

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