Irak'ta DEAŞ saldırısı! 6 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Haşd el-Aşairi komutanı Rakin el-Cuburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ mensuplarının Diyala'nın kuzeyindeki El-Azim ilçesinde bulunan güvenlik noktalarını hedef alarak saldırı düzenlediğini belirtti.

Taraflar arasında yaklaşık altı saat devam eden çatışmada Haşd el-Aşairi birliklerinden 6 kişinin öldüğü, 5'inin yaralandığını söyleyen Cuburi, ordu birliklerinin takviye güç olarak bölgeye ulaştığını aktardı.

Cuburi, çatışmada DEAŞ mensuplarının da öldüğünü belirterek, örgütün kendisine barınacak bir yer bulma çabası içinde olduğunu kaydetti.

Haşd el-Aşairi komutanlarından Adi el-Hadrani de bu militanların, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesinden geldiğini belirterek, bölgeye El-Hamal köyünden silahlı bir grubun da ulaştığını ifade etti.

- Selahaddin'deki olaylar

Öte yandan Albay Sinan el-Azavi ise DEAŞ militanlarının, Selahaddin ilinde, Eş-Şerkat ile Beyci kentleri arasındaki bölgelere yönelik saldırılar düzenlediğini belirterek, terör örgütü ile ordu birlikleri arasında Şerkat'a bağlı El-Hanuke bölgesinde çatışma yaşandığını dile getirdi.

Bombalı saldırılarda, Beyci'deki petrol rafinerisi bölgesi ile Şerkat'ın merkezinin hedef alındığını ifade eden Azavi, örgütün, Beyci ile Şerkat arasında yer alan, Musul ile Bağdat'ı birbirine bağlayan Ez-Zeviye kavşağını ele geçirdiğini söyledi.

Azavi, çatışmalarda, en az 4 asker ile 5 militanın öldüğünü, 11 askerin yaralandığını ifade ederek, Irak yönetiminin Şerkat'ta sokağa çıkma yasağı başlattığını vurguladı.

Irak ordu birliklerinin geçen sene denetimi sağladığı Şerkat ilinin doğu kesiminin, terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında olduğu belirtiliyor.