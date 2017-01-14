Son Dakika Haberleri E-gazete 14Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta DEAŞ'a ait kimyasal içeren variller bulundu

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'a ait 'kimyasal madde' içeren 9 varil bulduğu belirtildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Musul Operasyonlar Komutanlığından Tümgeneral Abdulvahap el-Sadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçleri, Musul Üniversitesi yerleşkesinde gerçekleştirdiği kontroller ve binaların patlayıcılardan temizlenmesi sırasında, kimyasal madde içeren 9 varil buldu." dedi.

Söz konusu kimyasal maddelerin bombalı saldırılar için patlayıcı üretiminde kullanıldığını belirten Sadi, "Fen Fakültesi Kimya Bölümündeki laboratuvarlarda ele geçirilen maddelerin bombalı saldırılar ve roketlerin içerisine yerleştirilmesinde kullanıldığı" bilgisini paylaştı.

Terör örgütü DEAŞ'ın kendi ürettiği patlayıcıları, Irak güvenlik güçlerine karşı kullanılmaya hazırlandığını söyleyen diyen Sadi, "Ancak güvenlik güçlerimizin üniversite kampüsüne düzenlediği saldırıya hazırlıksız yakalanmaları ve kampüsü örgütten kurtarması, onlara bu fırsatı vermedi." diye konuştu.

Sadi ayrıca, "DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden birçoğu daha önce Irak ordusunda veya istihbarat birimlerinde görevli idi. Dolayısıyla DEAŞ, kendi imalathanelerinde bazı silahların taklidini üretme kapasitesine sahip." ifadelerini kullandı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı engellemek için iki parti edep adap dışı işler yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni anayasayı engellemek için iki parti edep adap dışı işler yapıyor

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

İsviçre'deki terör protestosunda PKK provokasyonu

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Sumo göreşçisi ile Türk pehlivan karşı karşıya

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

Şişli Etfal Hastanesi çocuk yoğun bakımı ünitesinde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Başbakan Yıldırım'dan flaş ilk 4 madde açıklaması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA