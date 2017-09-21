Haziran 2014'te Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçiren DEAŞ, ardından Salahaddin ve Enbar'da da hiçbir askeri direnişle karşılaşmadan kontrol sağlamıştı. DEAŞ, bu kentleri ele geçirdikten sonra hedefinin Bağdat olduğunu açıklamıştı.

O dönem Bağdat il sınırlarına kadar ilerleyen DEAŞ'ın halihazırda elinde Salahaddin'e bağlı Şirgat ile Enbar'ın batısında yer alan Rava, Ane ve Kaim bölgeleri bulunuyor.

Irak gündemini son günlerde, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKYB) 25 Eylül'de gerçekleştirmeyi planladığı referandum meşgul ederken, Başbakanı Haydar el-İbadi, Sünni Arapların yaşadığı Kerkük'ün güney batısında yer alan ve ülkenin ikinci tarım ilçesi olarak bilinen Havice'yi kurtarma operasyonunun ordu, çevik kuvvet, federal polis ve Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından başlatıldığını duyurdu.

"DEAŞ'ın Dilce Nehri kenarındaki varlığının azaltılması"

AA muhabirine konuşan Iraklı Güvenlik ve terör uzmanı emekli General Abdulkerim Halaf, "Havice operasyonunun ilk aşaması Şirgat'ın doğusunu kurtarmaktır. Bununla DEAŞ'ın Dilce Nehri kenarındaki varlığının azaltılması amaçlanıyor." dedi.

Irak güçlerinin Havice'den sonra Şirgat'a bağlı Abbasi, Riyad, Reşat ve Zab bölgelerini kurtarma operasyonuna yöneleceği bilgisini veren Halaf, "DEAŞ, elinde bulundurduğu bölgelerde bitmiş durumda. Şuan yoğun hava saldırıları söz konusu. Şimdiye kadar DEAŞ'tan hiçbir direniş söz konusu değil." değerlendirmesinde bulundu.

Halaf, söz konusu operasyonda alanın genişliği, döşenen mayınların ve sivillerin bulunmasının Iraklı güçlerin ilerleyişini yavaşlatsa da bu operasyonun yakın zamanda sonuçlanacağını ifade etti.

DEAŞ'ın Telafer'den sonra ülkedeki varlık oranına ilişkin konuşan Iraklı emekli General Halaf, "Irak'ta DEAŞ'ın varlığı yüzde 3'e geriledi." dedi.

Şirgat'ın doğusunda 7 köy DEAŞ'tan geri alındı

Haşdi Şabi'den yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan operasyon kapsamında Havice'nin batısında yer alan Şirgat'ın doğusunda 7 köy DEAŞ'tan geri alındı.

DEAŞ, Havice'nin yanı sıra Salahaddin vilayetinin kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 400 bin Sünni Arap nüfusa sahip Şirgat ile Zuviyye ve Fethe gibi çevre beldeleri kontrolünde tutmaya devam ediyor. DEAŞ, ablukaya aldığı bölgelerdeki sivillerin kaçışına ise izin vermiyor.

Örgütün Irakta hakimiyetini koruduğu bir başka bölge ise Enbar'ın batısında Irak-Suriye sınırında yer alan 200 bin nüfuslu Kaim, Ane ve Rava bölgeleri olarak biliniyor.

Iraklı güçlerin 2 gün önce Ane ve Reyhane bölgesini DEAŞ'tan kurtarmak için başlattıkları operasyon devam ediyor.

Irak'ta DEAŞ'la mücadele

Irak hükümeti ve koalisyon güçlerinin desteğiyle DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonlarda ordudan yaklaşık 870 bin ve Haşdi Şabi'den de 120 bin asker kullandığı ifade ediliyor. Binlerce askerini söz konusu operasyonlarda kaybeden Irak'ta ülkenin kuzey ve batısından yaklaşık 5 milyon sivil de yerinden edilerek, iç göçmen durumuna düştü.

Irak Planlama Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Irak DEAŞ'la mücadele sürecinde en az 100 milyar dolar harcadı. Terör örgütü DEAŞ'la mücadele de yaklaşık 100 bin kadının dul, 500 bin civarında çocuğun ise yetim kaldığı kaydedildi.