Irak'ta DEAŞ'ın yerleştirdiği bomba infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

Irak ordusundan Albay Velid ed-Dıleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin Enbar'ın merkezi Ramadi kentinin batısındaki Er-Ratbe ilçesinde keşif yaptıkları sırada DEAŞ'ın daha önce yerleştirdiği bir bombanın infilak ettiğini, olayda 2 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını söyledi. Er-Ratbe ilçesi 2016 yılında terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.