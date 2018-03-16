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Irak'ta düşen ABD helikopterinde kurtulan olmadı

Irak-Suriye sınırında gece düşen ABD'ye ait helikopterdeki tüm askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonundan yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın batısında gece saatlerinde düşen Pave Hawk tipi helikopterde bulunan tüm askerlerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, helikopter kazasının bir saldırı sonucu düşürülmediğinin tahmin edildiği, olayla ilgili incelemelerin devam ettiği aktarıldı.

Suriye sınırına yakın Enbar ilinin Kaim ilçesi yakınlarında düşen helikopterdeki asker sayısı hakkında ise herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Irak medyasında yer alan haberlere göre ise helikopterde 7 asker vardı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, ABD askerlerini taşıyan bir helikopterin Irak'ın batısında gece saatlerinde düştüğünü duyurmuştu.

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