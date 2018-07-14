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Irak'ta halk İbadi'nin üyesi olduğu parti binasını bastı

Irak'ın Hille kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik sebebiyle yapılan protestoda göstericiler, kentteki parti binalarını bastı.

  • AA
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Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Babil ilinin merkezi Hille  kentinde işsizlik ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik dolayısıyla protesto  gösterisi yapıldı.

Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı,  Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı  partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı.

Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti.

Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte  gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti.

Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri  sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bu kentlerdeki Şii parti  binalarını ateşe vermişti.

Irak'ın güneyinde başlayarak başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler  nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti.  

Basra halkı da "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek  için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması  sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti. 

 

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