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Irak'ta intihar saldırısı: 1 polis öldü, 9 sivil yaralandı

Irak'ın El-Enbar vilayetinde bir parti binasını hedef alan intihar saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

  • AA
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Enbar Emniyet Müdürlüğünde subay Ahmed ed-Duleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramadi kentinin Hit ilçesinde El-Hal Partisi binasını hedef alan intihar saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir polisin öldüğünü, 9 sivilin yaralandığını belirten Duleymi, yaralılar arasında 12 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde adaylığını koyan Zeyneb Abdulhamid'in de olduğunu ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

 

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