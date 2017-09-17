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Irak'ta intihar saldırısı: 1'i subay 2 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Diyala kentinde düzenlenen intihar saldırısında 1'i subay 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Habib eş-Şemri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, polisin intihar eylemcisi olduğu yönünde aldığı ihbar üzerine Diyala'nın merkez ilçesi Bakuba'ya 45 kilometre uzaklıktaki Mikdadiye beldesinde operasyon düzenlediğini belirtti.

Emniyet güçlerinin, beldede intihar eylemcisini çevrelediğini ifade eden Şemri, saldırganın güvenlik güçlerine el bombası attığını ve ardından üzerindeki bombayı infilak ettirdiğini aktardı.

Şemri, saldırıda 1 subay ile yoldan geçen 1 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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