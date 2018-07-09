Irak'ta kaçırılan 2 Filipinli kurtarıldı
Irak'ta Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde iki gün önce kaçırılan Filipinler vatandaşı 2 kişinin Irak güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.
- AA
Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''İki gün önce Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde kaçırılan Filipinler vatandaşı 2 kişi, bölgede yapılan operasyon neticesinde kurtarıldı." dedi.
Güvenlik güçlerinin Kerkük-Bağdat yolu üzerinde bulunan ancak Diyala kentine bağlı Uzeyim ilçesinde operasyon gerçekleştirdiğini aktaran Kemal, ''Irak güvenlik güçlerinin Diyala kentinin Uzeyim ilçesinde gerçekleştirdiği baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.'' diye konuştu.
Kemal, gözaltına alınan 3 şüphelinin soruşturmasının devam ettiğini aktardı.
Filipinler vatandaşı 2 kişi, Bağdat'tan Kerkük'e yolculuk yaptıkları sırada kendilerini taşıyan minibüsün Diyala kentine bağlı Uzeyim ilçesi yakınında kimliği belirlenemeyen kişilerce durdurulmasının ardından bilinmeyen bir yere götürülmüştü.
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