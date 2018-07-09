Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta kaçırılan 2 Filipinli kurtarıldı

Irak'ta Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde iki gün önce kaçırılan Filipinler vatandaşı 2 kişinin Irak güvenlik güçleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''İki gün önce Kerkük-Bağdat karayolu üzerinde kaçırılan Filipinler vatandaşı 2 kişi, bölgede yapılan operasyon neticesinde kurtarıldı." dedi.

Güvenlik güçlerinin Kerkük-Bağdat yolu üzerinde bulunan ancak Diyala kentine bağlı Uzeyim ilçesinde operasyon gerçekleştirdiğini aktaran Kemal, ''Irak güvenlik güçlerinin Diyala kentinin Uzeyim ilçesinde gerçekleştirdiği baskınlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.'' diye konuştu.

Kemal, gözaltına alınan 3 şüphelinin soruşturmasının devam ettiğini aktardı.

Filipinler vatandaşı 2 kişi, Bağdat'tan Kerkük'e yolculuk yaptıkları sırada kendilerini taşıyan minibüsün Diyala kentine bağlı Uzeyim ilçesi yakınında kimliği belirlenemeyen kişilerce durdurulmasının ardından bilinmeyen bir yere götürülmüştü.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zırhlı araçların yerli ve milli motorunun ilk ateşlemesi gerçekleştirildi

Zırhlı araçların yerli ve milli motorunun ilk ateşlemesi gerçekleştirildi

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA