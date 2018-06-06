Komşuda büyük endişe! İç savaş çıkabilir

Kerkük'teki Arap Koalisyonu Adayı Hatem et-Tai, kent merkezinde Türkmenlerin gösteri alanında düzenlediği basın toplantısında, "Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliği, seçimlere hile karıştığı iddialarını kabul etmediği durumda ülkede bir iç savaşın çıkmasından endişeliyiz.'' ifadesini kullandı.

Komiserlik tarafından daha önce de ülkeyi iç savaşa sürekleyecek nitelikte açıklamalar yapıldığını kaydeden Tai, seçim komiserliğinin artık bağımsız olmadığını, siyasallaştığını ve bazı siyasi partilerin çıkarı doğrultusunda hareket ettiğini savundu.

Seçimlerde yapılan hile ve şaibelere karşı olan tüm siyasi partilerin yanında olduklarını ifade eden Tai, haftalardır kesintisiz olarak bu alanda demokrasi nöbeti tutan Türkmen göstericileri desteklediklerini vurguladı.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, 12 Mayıs Cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların Kürt partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

Tepkiler üzerine Başbakan Haydar el-İbadi, ''Kerkük'teki seçim krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın." açıklamasını yapmıştı. Ancak Irak yasalarına göre yeniden sayım için Irak Seçim Komiserliği'nin kararı gerekiyor. Komiserlik ise henüz bu yönde bir karar almadı.

Irak’ta seçim sonuçları elle sayılacak

Irak’ta meclis, Irak Bağımsız Seçim Yüksek Komiserliğinden elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesi ve Irak genelinde tüm sandıklarda sayımların elle yapılmasını istedi.

Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından başlayan tartışma sürüyor. Seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından Irak Meclisi, elektronik sistemle sayılan oyların iptal edilmesine ve tüm sandıklarda sayımın elle yapılmasına karar verdi.

Irak’ta 12 Mayıs tarihinde yapılan olaylı seçimleri Şii lider Mukteda el-Sadır’ın başkanlığındaki Sairun İttifakı 54 sandalye ile birinci sırada gelirken, Mesut Barzani Başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) 25 sandalye ile IKBY’de 1. Irak’ta 5. sırada geldi.