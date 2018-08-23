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Irak’ta koalisyona Süleymani engeli

Irak’ta 12 Mayıs’ta düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından 4 Şii lider Mukteda es Sadr, Haydar El İbadi, Ammar El Hekim ve İyad Allavi’nin oluşturduğu bağımsızlık yanlısı bloğa karşı İran’dan kritik bir hamle geldi.

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Arap gazetesi Al Hayat’ın haberine göre, İranlı Komutan Kasım Süleymani Erbil’e giderek Mesud Barzani ve Sünni siyasilerle bir araya geldi. Süleymani, Kürt liderlerden eski Başbakan Nuri El Maliki ve Haşdi Şabi milislerinin siyasi temsilcisi Hadi El Amiri’nin kuracağı koalisyona katılmasını talep etti. İranlı komutan ayrıca, Sünni iş adamı Hamis Hancar ile de görüşerek İbadi’nin partisi Zafer Listesi’ndeki Sünnilerin ayrılarak Maliki-Amiri hizbine dahil olmalarını istedi. 

 

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