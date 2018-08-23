Irak’ta koalisyona Süleymani engeli

Arap gazetesi Al Hayat’ın haberine göre, İranlı Komutan Kasım Süleymani Erbil’e giderek Mesud Barzani ve Sünni siyasilerle bir araya geldi. Süleymani, Kürt liderlerden eski Başbakan Nuri El Maliki ve Haşdi Şabi milislerinin siyasi temsilcisi Hadi El Amiri’nin kuracağı koalisyona katılmasını talep etti. İranlı komutan ayrıca, Sünni iş adamı Hamis Hancar ile de görüşerek İbadi’nin partisi Zafer Listesi’ndeki Sünnilerin ayrılarak Maliki-Amiri hizbine dahil olmalarını istedi.