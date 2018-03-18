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Irak'ta 'kötü hizmetler' protesto edildi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta hükümetten daha iyi hizmet talebiyle gösteri düzenlendi.

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Başkentin doğu bölgelerinde yaşayan ve hükümetin sunduğu hizmetlerden memnun olmayan çok sayıda Iraklı, Bağdat'ı Diyala'ya bağlayan yol üzerine çadır kurarak trafik akışını kesti.

Kötü hizmet anlayışını protesto eden göstericiler, Başbakan Haydar el-İbadi'den başkentin doğusundaki bölgelerde sunulan hizmetlerin iyileştirilmesini talep etti.

Gösteriye katılan Meamil semti sakinlerinden Abdulcebbar Halef, semtte bulunan çok sayıda yoksul ailenin hizmetlerin kötü oluşu nedeniyle sıkıntı çektiğini, hükümete ve ilgili kurumlara yapılan çağrılara rağmen bir iyileşme olmadığını söyledi.

Halef, "Başbakanın müdahalede bulunması gerek. Aksi takdirde başka adımlar da atacağız. Elimiz kolumuz bağlı oturmayacağız." dedi.

Kerkük'te maaş ödemelerinin gecikmesine tepki

Öte yandan Kerkük Elektrik Dairesi çalışanları da iş yerlerinin önünde gecikmiş maaşlarının ödenmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Irak, petrol fiyatlarını düşmesi ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ayrılan askeri bütçe nedeniyle ekonomik kriz yaşıyor.

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