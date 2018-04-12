Irak'ta mezarlıkta bombalı saldırı: 10 ölü

Salahaddin'e bağlı Şarkat Kazası Kaymakamı Ali Dudah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezar kazan bir grubun hedef alındığı saldırıda 10 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

- DEAŞ'lı teröristler 4 sivili öldürmüştü

Dudah ayrıca, gün içinde köy halkının DEAŞ'lı teröristlerin saldırısını püskürtmeye çalıştıkları sırada 4 sivilin daha teröristlerce öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

Şarkat kazası, başkent Bağdat'ın 160 kilometre kuzeyindeki Salahhadin vilayetinde bulunuyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu. Ancak örgüt son dönemde özellikle ülkenin kuzeyindeki Kerkük ve Salahaddin vilayetlerinde zaman zaman saldırılar düzenliyor.