Nuceyfi referandum krizini çözümek için devreye girdi

Nuceyfi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Irak için Birleşenler Partisi Genel Sekreteri Usame en-Nuceyfi, Irak'taki krizlerin çözümü, ülkenin birliği ve selametiyle diyaloğu esas alan ortak ve ulusal çözüm için girişim başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu girişimin amacının "tehdit ve ihanet suçlamalarıyla Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) referandumu sonrası doğan krize karşı askeri güç kullanma sinyallerinden" de uzak olacağı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Nuceyfi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve IKBY Başkanı Mesut Barzani ile görüşmesinde, Irak'taki genel durum, referanduma karşı temel tutumu ve vizyonunu açıkladı. Nuceyfi ayrıca anayasa ve Irak'ın birliğine saygı gösterilmesi ve krizlerin çözümü için diyaloğa başvurulması gerektiğini de vurguladı. Sorunlar, tehdit ve ambargoyla çözülmez. IKBY'deki referandum da yanlış politikaların sonucudur."

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi'nin girişim için hiçbir resmi taraftan teklif almadığı kaydedilen açıklamada, Nuceyfi'nin "girişimini sürdüreceği ve bunun sonucunu Başbakan Haydar el-İbadi'nin yanı sıra devletteki tüm ilgililer ve siyasi gruplarla değerlendireceği" kaydedildi.