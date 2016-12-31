Irak'ta pazar yerinde 2 bomba patladı: 21 ölü, 43 yaralı
Irak'ta pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir pazar alanında iki patlama meydana geldi. Al Jazeera'nın aktardığına göre en az 21 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi de yaralandı.
Sabah saatlerinde El Sinak mahallesinde meydana gelen patlamadan sonra yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı. Sosyal medyada patlamayla ilgili çok sayıdı görüntü paylaşıldı.
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