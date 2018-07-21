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Irak’ta protestolarda 2 kişi daha hayatını kaybetti

Irak Sağlık Bakanlığı dün ülkenin 8 kentinde düzenlenen protesto gösterilerinde 2 kişinin öldüğünü ve 45 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, dün başkent Bağdat ile 7 kentte yapılan kamu hizmeti aksaklığı ve yolsuzluk gösterilerinde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve 45 kişinin yaralandığını belirtti. Ölen göstericilerin birinin Divaniye ve diğerinin Necef kentinde olduğunu söyleyen sözcü, "Meydana gelen şiddet olaylarında yaralanan 45 kişinin çoğu güvenlik güçleri mensuplarından oluşuyor. Bunların büyük kısmı hafif yaralı olduğu için taburcu oldu" dedi.
 
Irak Sağlık Bakanlığı dün gösterilerde 1 kişinin öldüğünü ve 41 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Bakanlık rakamlarına göre 10 günden bu yana devam eden gösterilerde ölenlerin sayısı 10’a ulaştı. Ölenlerin tamamı göstericilerden oluşuyor. Ancak soysal medyada gösterilerde 10'dan fazla kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı iddia ediliyor.

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