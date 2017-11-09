Irak’ta Şii lider Sadr: IKBY'nin 25 Eylül’de gerçekleştirdiği referandum anayasaya aykırı

Irak’ta Şii lider Mukteda es-Sadr, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği gayri meşru referandumun anayasaya aykırı olduğu, iptal edilmeden Bağdat ile Erbil arasında diyaloğun başlamayacağını belirtti.

Sadr’ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Sadr’ın IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Talabani’nin Bağdat ile Erbil arasında anayasaya bağlı diyaloğun başlaması için aracı olmasını istediği Sadr, “Referandum esasen anayasaya aykırıydı. Referandum iptal edilmeden anayasaya bağlı kalınarak diyalog nasıl başlayabilir ki?" dedi.

Sadr, "Halk ve vatandaşların yaşamı ve istikrarını siyasi çekişmelerden uzak tutmak lazım." diye konuştu.

IKBY’ye geçmiş dönemlerden farklı olarak 17 yerine yüzde 12 oranında ayrılan bütçe konusuna da değinilen görüşmede Sadr, ülkenin zorlu ekonomik süreçten geçtiğini ifade ederek, orta ve güney bölgedeki halkın IKBY’de yaşayan halkla aynı durumda olduğunu hatta daha zor ekonomik durumda olabileceğini kaydetti.