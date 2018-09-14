Irak'ta Sünni Ulusal Eksen Cephesinin meclis başkanı adayı belli oldu

Cephe Sözcüsü Leys Duleymi, yaptığı yazılı açıklamada, Halbusi'nin 50'den fazla milletvekilinin imzasıyla aday gösterildiğini duyurdu.

Sünniler cumartesi günü düzenlenecek oturumda, meclis başkanlığı için adaylarını oylamaya sunacak. Halbusi ve Usame en-Nuceyfi ile diğer 9 kişinin (Sünni) meclis başkanlığı için aday olduğu biliniyor.

14 Ağustos tarihinde kurulan Ulusal Eksen Cephesi, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Karar Listesi Başkanı ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hançer, eski Meclis Başkanı ve Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim el-Cuburi, Ziraat Bakanı Fellah Hasan Zeydan ile Sünni siyasetçiler Cemal Kerbuli ve Ahmed Abdullah el-Cuburi'den oluşuyordu. Daha sonra Nuceyfi'nin söz konusu cepheden ayrıldığı ifade edilmişti.

Bazı adayların Nuceyfi lehine yarıştan çekileceği kaydediliyor.