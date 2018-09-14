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Irak'ta Sünni Ulusal Eksen Cephesinin meclis başkanı adayı belli oldu

Irak'ta Sünni Ulusal Eksen Cephesi, meclis başkanı adaylarının eski Enbar Valisi Muhammed el-Halbusi olduğunu açıkladı.

  • AA
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Cephe Sözcüsü Leys Duleymi, yaptığı yazılı açıklamada, Halbusi'nin 50'den fazla milletvekilinin imzasıyla aday gösterildiğini duyurdu.

Sünniler cumartesi günü düzenlenecek oturumda, meclis başkanlığı için adaylarını oylamaya sunacak. Halbusi ve Usame en-Nuceyfi ile diğer 9 kişinin (Sünni) meclis başkanlığı için aday olduğu biliniyor.

14 Ağustos tarihinde kurulan Ulusal Eksen Cephesi, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Karar Listesi Başkanı ve Arap Projesi Sekreteri Hamis Hançer, eski Meclis Başkanı ve Irak İslam Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim el-Cuburi, Ziraat Bakanı Fellah Hasan Zeydan ile Sünni siyasetçiler Cemal Kerbuli ve Ahmed Abdullah el-Cuburi'den oluşuyordu. Daha sonra Nuceyfi'nin söz konusu cepheden ayrıldığı ifade edilmişti.

Bazı adayların Nuceyfi lehine yarıştan çekileceği kaydediliyor.

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