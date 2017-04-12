Son Dakika Haberleri E-gazete 13Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Sincarlı Ezidiler PKK saflarını terk etti

Musul'un Sincar ilçesindeki Peşmerge Komutanı Kasım Şeşo, terör örgütü PKK saflarında bulunan yaklaşık 500 Ezidi'nin silah bırakıp, Peşmerge güçlerine katılmak için başvuru yaptığını belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şeşo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şengal'de (Sincar) yaklaşık 500 Ezidi, PKK saflarını bırakıp, Peşmerge güçlerine katılmak için başvuru yaptı. Peşmerge'ye katılacak Ezidilere Musul Barajı'nda bulunan askeri üste eğitim verilecek." ifadelerini kullandı.

PKK'nın Sincar'daki varlığının sona erdirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Şeşo, "İlk aşama, örgüte katılan Ezidilerin hepsinin silah bırakıp eve dönmelerini sağlamak. Eğer, PKK saflarında Ezidi militanı kalmazsa, örgütün Şengal'den çıkarılması kolaylaşacaktır." dedi.

Şeşo, Sincar'daki Ezidilerin örgütten ayrılıp silah bırakmaya devam ettiğini dile getirerek, Peşmerge güçlerine teslim olan Ezidilerin pişman olduklarını ve örgüt tarafından kandırıldıklarını dile getirdi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin çağrılarına rağmen, PKK'nın Sincar'da kalmaya ısrar ettiğini belirten Şeşo, "PKK'ya katılan Ezidilerin yüzde 80'i silah bıraktı. Önümüzdeki birkaç hafta içerisinde tüm Ezidiler örgütü terk edecektir. Biz de bunun için hazırlık yaptık." diye konuştu.

Terör örgütü DEAŞ'ın, 3 Ağustos 2014 tarihinde Ezidilere yönelik saldırısını bahane eden PKK, Sincar Dağı başta olmak üzere bölgede çok sayıda askeri kamp kurup varlık göstermeye devam ettiği kaydedildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Erdoğan: Ne tek adamlığı! Eğer partinin Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı olmak tek adamlıksa o zaman Gazi Mustafa Kemal tek adamdı

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

Şaşkınlık içinde bırakan meteoroloji aleti

İşte Sur'un son hali

İşte Sur'un son hali

85 yaşında Everest'e tırmanacak

85 yaşında Everest'e tırmanacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA