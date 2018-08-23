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Irak'ta yüzlerce kişi içme suyundan zehirlendi

Irak’ın Basra kentinde yüzlerce kişinin içme suyundan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

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Irak'ın güneyindeki Basra kentinde yüzlerce kişinin kirli içme suyundan zehirlendiği bildirildi. Kentteki hastanelerin kirli sudan zehirlenen vatandaşlar tarafından doldurulduğu öğrenildi.
 
Basra kentinin meclisi üyesi olan Karim Şawak, kirli su nedeniyle çok sayıda kişinin sudan zehirlenerek hastaneye kaldırıldığını onayladı. Basra kentinden eski milletvekili Fatima Zarkani, Irak hükümetine "Halkı bu felaketten hızla kurtarma" çağrısında bulundu. Yerel yetkililer ise yüksek miktarda kirlilik içeren suya ilişkin soruşturma başlattı. İçme suyundan tam olarak kaç kişinin zehirlendiği konusunda ise net bir sayı verilmedi.
 
Yaklaşık iki aydır Irak'ın güney kentlerinde hayat şartlarının iyileştirilmesi, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıkların giderilmesi, işsizlik sorununa çare bulunması için Irak halkı tarafından protestolar düzenlendiği biliniyor.

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