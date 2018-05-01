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Irak'taki DEAŞ karşıtı büyük operasyon sona erdi

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü büyük askeri operasyon sona erdi.

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ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü büyük askeri operasyonun sona erdiği bildirildi.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Irak'ta DEAŞ'a karşı başlatılan büyük askeri operasyonun sona erdiğini duyurdu.

Dillon, koalisyon güçlerinin Irak'taki misyonunun farklı bir evreye girdiğini ancak hedefin değişmediğini kaydetti.

Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada ise başkent Bağdat'taki kara operasyonları karargahlarının terör örgütü DEAŞ'a karşı yürütülen büyük mücadelenin sona ermesi nedeniyle düzenlenen resmi törenle faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

 

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