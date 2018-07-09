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Irak’taki elektrik krizi büyüyor

İran’ın Irak’a verdiği elektriği biriken borçların ödenmemesi nedeniyle kesmesi ardından Basra kentinde başlayan protestolar Vasıt, İmare ve Babil şehirlerine sıçradı.

  • İHA
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İran’ın Irak’a verdiği elektriği biriken borçların ödenmemesi nedeniyle kesmesi ardından dün Basra kentinde başlayan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan protestolar bugün Vasıt, İmare ve Babil şehirlerine sıçradı. Barikatlar kurarak caddeleri kapatan göstericiler ile polis arasında meydana gelen çatışmalar sonucu birkaç kişinin yaralandığı ve bazı göstericilerin de gözaltına alındığı ifade edildi.

 

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