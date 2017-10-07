Irak'taki Hemrin Dağları DEAŞ'tan kurtarıldı
Irak'ta Kekük'ün batısından başlayıp ülkenin doğusundaki Diyala sınırına kadar uzanan Hemrin Dağları'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
- AA
Havice Operasyonlar Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Orduya bağlı 9.Zırhlı Birlikler ile Haşdi Şabi güçleri, Hemrin Dağları'nın tamamında kontrolü sağladı." denildi.
Kerkük'ün batısından başlayıp Diyala sınırına kadar uzanan yaklaşık 45 kilometrelik bir alana sahip Hemrin Dağları, 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ tarafından Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasında askeri, lojistik malzeme taşıma koridoru olarak kullanıyordu.
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