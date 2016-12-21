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ABD'den PKK açıklaması: Üzüntü duyuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman, ülkesinin PKK'yı terör örgütü saydığını ve örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını belirtti.

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Bağdat'ta basın mensupları ile buluşmasında, "ABD PKK'yı terör örgütü sayıyor." diyen Silliman, örgütün Irak'taki mevcudiyetinden üzüntü duyduklarını ifade etti.

Irak hükümeti ile yapılan görüşmelere de değinen Silliman, görüşmelerin, örgütün Irak'tan çıkartılarak Irak ve Türkiye için tehdit oluşturmasının engellenmesini hedeflediğini kaydetti.

Silliman, ABD'nin eğitim, teçhizat ve istihbarat konusunda Irak güçlerine desteğine devam ettiğini aktardı.

Musul'u terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu ile ilgili ise Silliman, yüzölçümünün geniş olması ve örgütün sivilleri kalkan olarak kullanmasından dolayı Musul'da savaşın zor olduğunu, şehirde 285 bin yapının temizlenmesi gerektiğini belirtti.

Silliman, uluslararası koalisyonun, örgütün bomba yüklü araç yapım imalathanesi ve militanlara yardım yolları gibi şehir içinde örgüte ait stratejik noktaları bombaladığını ifade etti.

Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu, 17 Ekim'den bu yana devam ediyor.

Koalisyon güçlerinin hava desteğiyle başlatılan Musul operasyonunda kentin doğusunda hızlı ilerleme kaydedilirken, güney ve kuzey kesimlerinde DEAŞ saldırıları bu ilerleyişi engelliyor.

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