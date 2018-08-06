Irak'taki Türkmen ilçesi 15 yıl aradan sonra istikrara kavuştu

Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tuzhurmatu İlçesi Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tuzhurmatu'daki istikrarın temin edilmesi için aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından bölgedeki terör saldırılarının durma noktasına geldiğini ifade etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerinin yaklaşık 10 ay önce ilçeden çekilmesinin ardından, terör olaylarında gözle görülür bir azalmanın gerçekleştiğini belirten Ali, "Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017'de Tuzhurmatu'da operasyon düzenlemesi ve güvenliği tekrar sağlamasının ardından bölgedeki terör saldırıları yüzde 90 azaldı." dedi.

ABD'nin, Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından bu yana Tuzhurmatu'nun ilk defa istikrarlı bir döneme girdiğini dile getiren Ali, siyasi partilere ait silahlı güçler, Peşmerge ve IKBY'ye bağlı asayiş güçlerinin çekilmesiyle birlikte ilçenin rahat bir nefes almaya başladığını ifade etti.

Irak merkezi hükümetine bağlı ortak güçlerin, 16 Ekim 2017'de Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerde operasyon düzenlemesi sonucu, Peşmerge Tuzhurmatu'dan çekilmişti.

- Haşdi Şabi ve Peşmerge'nin arasındaki kırılma noktası: Tuzhurmatu

Terör örgütü DEAŞ'ın, Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden tam bir yıl sonra, Tuzhurmatu'daki güç çekişmesi nedeniyle Haşdi Şabi ve Peşmerge güçleri arasında Ağustos 2015'te şiddetli çatışmalar patlak vermişti.

DEAŞ'a karşı aynı cephede yer alan Haşdi Şabi ve Peşmerge'nin, Tuzhurmatu'da günlerce süren çatışması sonucu hayatını kaybedenler ve yaralananlar olmuştu.

Her iki taraf arasında, ilçenin bir kırılma noktası haline gelmesinin arkasındaki sebep ise Kürtlerin bölgenin, IKBY'nin bir parçası olduğunu savunması. Irak'ın Saddam Hüseyin sonrası ABD öncülüğünde 2005 yılında hazırlanan anayasasına göre Tuzhurmatu; Erbil ve Bağdat arasındaki tartışmalı bölgelerden biri.

Bu nedenle, Erbil ve Bağdat arasındaki tartışmalı bölgelerde yaşanan çatışma kıvılcımı ilk defa Tuzhurmatu'da kendini göstermişti.

- Peşmerge çekildi, 15 yıl aradan sonra Türkmen kaymakam atandı

Türkmenlerin yanı sıra Kürt ve Arapların da yaşadığı Tuzhurmatu daha önce Kerkük'e bağlıydı ancak Türkmen coğrafyasının tahrip edilmesi ve demografisinin değiştirilmesi amacıyla ilçe daha sonra Salahaddin'e bağlandı.

Salahaddin ve Kerkük arasındaki bölgede yer alan Tuzhurmatu, Bağdat-Erbil ana yolu üzerinde olması itibarıyla güvenlik açısından stratejik bir konuma sahip.

İlçeye, 2003'ten sonra sadece Kürt bir kaymakam atanıyordu ancak, ilk defa geçen hafta Bağdat tarafından bir Türkmen kaymakam atandığı bildirilmişti.