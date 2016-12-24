Irak'tan BMGK kararý yorumu: Uluslararasý toplumunun bu cesur tutumu takdire þayan

Irak Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Ýyad Allavi'nin ofisinden yapýlan yazýlý açýklamada, “Allavi, Filistin meselesinde ve Filistin halkýnýn 1967 sýnýrlarý üzerinde baðýmsýz devletini kurmasý konusunda aydýnlatýcý bir nokta temsil eden uluslararasý toplumunun bu cesur tutumundan dolayý sevinç ve takdirini belirtir.” ifadeleri yer aldý.

Kararýn, barýþ konusunda tutumunu gözden geçirmesi için Ýsrail'e bir fýrsat olduðu belirtilen açýklamada, konseyin daimi üyelerinden bölgedeki gerginliði sonlandýracak çözümleri baþlatmalarýnýn umulduðu aktarýldý.

Irak Parlamentosu Dýþ Ýliþkiler Komisyonu Üyesi Misal el-Lusi de AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Filistin ile Ýsrail arasýnda direkt müzakereler yapýlmadýðý sürece kararýn anlaþmazlýðý gidermeyeceðine iþaret ederek Irak’ýn taraflar arasýnda barýþa götürecek müzakerelerin yapýlmasýný ümit ettiðini söyledi.

Sudan Dýþiþleri Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamada da, “Sudan, uluslararasý toplumunun, adil olan Filistin meselesini anlamasý konusunda tarihi dönüþüm niteliðindeki kararýný tam ve güçlü biçimde teyit eder.” ifadeleri kullanýldý.

Kararýn bölgede adil ve kalýcý barýþýn kurulmasýnýn temelini oluþturmasýnýn beklendiði bildirilen açýklamada, Ýsrail’e de daha fazla baský uygulanmasý için bir adým teþkil etmesinin umulduðuna dikkat çekildi.

Sudan Alimler Konseyi Baþkaný Muhammed Osman Salih ise “çok iyi ve doðru yolda atýlan bir adým” olarak nitelendirdiði kararýn yeterli olmadýðýný dile getirerek BMGK’den daha önce inþa edilen Yahudi yerleþim birimlerinin de yýkýlmasý konusunda karar çýkartmasýný istedi.

Ýslami Vasat Partisi Genel Baþkaný Yusuf el-Kude, ABD'nin ret oyu kullanabilirken çekimser kalmasýný yeni bir tutum olarak deðerlendirerek BM’yi 7. fasýl çerçevesinde Yahudi yerleþim birimlerini yýkmak için giriþimde bulunmaya çaðýrdý.