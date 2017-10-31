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Şii Haşdi Şabi’nin Kerkük’de merkez açması yasaklandı

Irak Parlamentosu, Haşdi Şabi yapılanması altında bulunan bütün silahlı milis güçlerin Kerkük ve IKBY’nin yönetimi altında bulunan tüm anlaşmazlık bölgelerinde yasaklanmasını kabul etti.

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Irak Parlamentosu, Kerkük'te merkezi yönetime bağlı güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı.

Parlamentodan yapılan yazılı açıklamada, "Parlamento, Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerde federal güçler dışında hiçbir gücün bulundurulmaması ve karargah açılmaması kararı aldı." denildi.

Parlamento ayrıca, halkın bulunduğu alanlarda İsrail bayrağı açanları cezalandırma kararı da aldı.

Irak güvenlik güçleri 16 Ekim'de, yaklaşık 3 yıl boyunca Peşmerge'nin denetiminde kalan Kerkük'te tam kontrolü sağlamıştı.

İbadi "Haşdi Şabi resmi kurumumuzdur" demişti

Haşdi Şabi için "Irak topraklarını terk etsin" diyen ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'a Irak ziyaretinde "Haşdi Şabi Irak'ın resmi kurumudur" diye cevap vermişti.

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