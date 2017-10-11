Irak Federal Mahkemesi IKBY referandumunu gerçekleştiren Yüksek Seçim Komiserliği Başkanı ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardığı açıkla

Irak Yüksek Mahkeme, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı ve üyeleri için tutuklama kararı çıkardı.

PARLAMENTERLER İÇİN FLAŞ KARAR

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber ajansında yer alan habere göre, Irak Yüksek Mahkeme ayrıca, referandumda oy kullandıkları gerekçesiyle vekilliklerinin düşürülmesi istenen 10 Kürt parlamenterle ilgili dosyayı reddetti. Mahkeme, bu konuda yetkinin kendilerinde olmadığını belirterek parlamentodan gelen dosyayı geri çevirdi.

Irak Parlamentosu’nda oluşturulan geçici komisyon, 7 Ekim’de aldığı kararla, referandumda oy kullanan 10 Kürt parlamenterin vekilliğinin düşürülmesi için tasarı hazırlayarak Yüksek Mahkeme’ye sunmuştu.