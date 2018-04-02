Son Dakika Haberleri 2

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'tan 'sınır güvenliği işbirliği' açıklaması

Irak İçişleri Bakanı Araci, Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile sınır güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olduklarını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak İçişleri Bakanı Kasım el-Araci, "Ürdün, Kuveyt ve Suudi Arabistan ile ortak sınır güvenliği konusunda işbirliği içerisinde olduklarını" belirtti.
 
Araci, ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DEAŞ sonrası dönem, sınır kontrolü ve istihbaratın rolünü devreye sokmayı gerektiriyor. Bunun için de Suudi Arabistan, Kuveyt ve Ürdün ile işbirliğimiz söz konusu." dedi.
 
Iraklı Bakan, 2018'in sınır güvenlik muhafızlarını destekleme ve bunun için tüm ülkelerle işbirliği yapma yılı olacağını ifade etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan sınırda önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan sınırda önemli mesajlar

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Üzerinden tam 100 yıl geçti

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

Artık pasaport ve ehliyet işlemleri nüfus müdürlüklerinde yapılacak

En iyi 500 futbolcu arasında Süper Lig'den 12 isim

En iyi 500 futbolcu arasında Süper Lig'den 12 isim

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA