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İran: ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alırsa cevabımız ezici olur

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik adım atması durumunda sert bir cevap vereceklerini açıkladı.

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İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın ABD tarafından terör listesine alınması durumunda "ezici" bir cevap vereceği belirtildi.

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