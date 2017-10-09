İran: ABD İran Devrim Muhafızlarını terör listesine alırsa cevabımız ezici olur
İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na yönelik adım atması durumunda sert bir cevap vereceklerini açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İran Devrim Muhafızları'nın ABD tarafından terör listesine alınması durumunda "ezici" bir cevap vereceği belirtildi.
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