İran, ABD ve Suudi Arabistan uçaklarına hava sahasını kapattı

İran'ın, Riyad'dan gelecek "büyük bir açıklama" nedeniyle hava sahasını ABD ve S. Arabistan'a kapattığı iddia edildi.

Kral Selman'ın ABD Başkanı Donald Trump'a telefon açmasıyla doruğa taşınan iddialara göre Kral Selman'ın tahtı oğlu Prens Muhammed'e bırakmaya hazırlandığı vurgulanıyor.

SUUDİ ARABİSTAN KRALİYET TAHTI EL Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

Temmuz ayında dünya basınında büyük yankı uyandıran bir habere göre Kral Selman'ın tahtı oğluna bıraktığını açıkladığı bir video kaydettirdiği ve bu videonun Eylül ayında yayınlanacağı iddia edilmişti.

İran'ın bu şok hamlesinden sonra söz konusu iddianın çok yakında gerçekleşeceğine ve Suudi Arabistan'da tahtın el değiştireceğine dair spekülasyonlar ortaya atıldı. Konu, dünya basını gibi ABD'de de gündem başlıkları arasında yer alıyor.