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İran, ABD'nin Astana'ya katılmasına karşı

İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD'nin Astana'ya katılmasına karşıyız

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Astana toplantısına katılmasına karşı olduklarını söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'nın haberinde, "ABD'nin Astana toplantısına katılmasıyla ilgili İran'ın tutumu nedir?" sorusuna Zarif'in, "Biz ABD'yi çağırmadık ve onların katılmalarına karşıyız." cevabını verdiği aktarıldı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri ve muhalifler arasında uzlaşma sağlamayı amaçlayan toplantının 23 Ocak'ta yapılması planlanıyor.

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