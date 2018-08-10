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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Afganistan ile İran arasındaki su sorununun çözümü için stratejik anlaşma imzalanacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasimi, Afganistan ile İran arasındaki su sorununun çözümü için stratejik anlaşma imzalanacağını söyledi.

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İran'da yayın yapan PANA haber ajansına konuşan Kasımi, Afganistan ile varılan mutabakat doğrultusunda iki ülke arasındaki sorunların çözümü için komisyonlar oluşturduklarını belirtti.
 
Oluşturulan komisyonlardan birisinin 'su komisyonu' olduğunun altını çizen Kasımi, söz konusu komisyonun en kısa süre içerisinde, İran ile Afganistan arasındaki su sorununu çözmeye yönelik çalışmalar yapacağını dile getirdi.
 
Kasımi, "İran ile Afganistan arasında, su ve Hirmend Nehri sorununun çözümü için yeni bir stratejik anlaşma imzalanacak." dedi.
 
Türkiye'de yapımı devam eden Ilısu Barajı hakkında da konuşan Kasımi, "Ilısu Barajı ile Türkiye'yle uzmanlar düzeyinde görüşme olmadı. Bu konuda sadece İran Dışişleri Bakanlığı değil Enerji Bakanlığı'na da sorumluluk düştüğünü ifade etti.
 
Hirmend Nehri'nin, 1857 yılında Herat bölgesinin İran'dan ayrılıp Afganistan yönetimine geçmesi ve Afganistan'ın söz konusu nehrin İran topraklarına akmasını engellemesi iki ülke arasında soruna yol açmıştı.
 
Hirmend nehri su hakkı, iki ülke arasında en önemli siyasi ve çevre konularından biri haline gelmişti.

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