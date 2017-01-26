İran, Arap ve Sünnileri göçe zorluyor

İran Hükümeti’nin Dez nehri üzerinde yeni bir baraj kuracağını açıklamasıyla, Ahvazlı uzmanlardan projeye karşı tepkiler yükseliyor. Uzmanlar, Dez nehri üzerinde 300 metre yüksekliğinde, 5 milyar metre küp su depolaması beklenen barajın, bölgede telafisi olmayan bir çevre felaketine neden olacağını iddia ediyor.

Ahvazlı uzmanlar barajın kurulması halinde bölgede bulunan tarım arazilerinin ve ormanların kuruyacağı, zaten yüksek olan işsizlik oranın tarım arazilerinin de kurumasıyla daha da artacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan İran Hükümeti’nin Arap ve Sünnilerin yaşadığı bölgelerde bulunan su yataklarını da kurutarak diğer bölgelerde yaşayan İranlı Şii vatandaşlara su hizmeti sağladığı, İran’da yaşayan Arap ve Sünnileri göçe zorlamak istediği iddia ediliyor.

Dez nehri üzerinde kurulacak yeni baraj ise doğrudan Ahvaz Araplarını etkileyecek.

Ahvaz Arapları ise geçtiğimiz günlerde içme sularına kimyasal karıştırıldığı iddiasıyla gündeme gelmişti.