İran ATR'den 5 uçak daha teslim alacak

İran Ulaştırma Bakanlığı, ATR'nin yarın sabah 5 uçağı İran Havayolları Şirketi "İran Air"e teslim edeceğini duyurdu.

Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa) ile Almanya arasında imzalanan nükleer anlaşma sonrasında, ATR şirketinden 72-600 tipi 20 adet uçak siparişi veren İran, şu ana kadar bu uçakların 8'ini teslim aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta ülkesinin İran'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuştu. Trump'ın 90 gün içinde İran'a yeniden yaptırımlar getireceğini açıklamasının ardından ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Boeing ve Airbus'ın İran'a yolcu uçakları satma lisanslarının iptal edileceğini belirtmişti.

Anlaşmanın Ocak 2016'da yürürlüğe girmesinin ardından ABD yönetimi,1979'dan beri ambargo altındaki İran'a uçak satışı için izin vermişti. Bu kapsamda ABD'li uçak üreticisi Boeing ve Amerikalı şirketlerle ortaklığı olan Avrupalı uçak üreticisi Airbus, İran ile 40 milyar dolarlık anlaşmalar yapmıştı.

Avrupa'nın ATR şirketi, yarın uçakları Tahran'a göndermesi durumunda, İran'a ilk aşama yaptırımların devreye gireceği 7 Ağustos tarihinden önce 5 uçağı daha bu ülkeye teslim etmiş olacak.