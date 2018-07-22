Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İran bin Telegram kanalını kapattı

İran İstihbarat Bakanlığı, rejimi desteklemeyen bin Telegram kanalını kapattıklarını duyurdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İran İstihbarat Bakanlığı, çoklu paylaşım platformu ve iletişim kanalı olan Telegram uygulamasında, mevcut rejimi desteklemeyen bin kanalı kapattıklarını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bahsi geçen kanalların İran karşıtı terörist gruplarca kullanıldığını ifade etti. Bakanlık kanalların kapatılması hakkında, "Biz ulusal çıkarlarımızı ve güvenliğimizi temel alarak hareket ediyoruz" dedi.

İran 18 Nisan'da ülkede popüler olan Telegram uygulamasının kullanımını mahkeme kararıyla yasaklamıştı.

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı

Ölüyü diriltemeyince gözaltına alındı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA