İran Dışişleri Sözcüsü: Suriye'de Esed'in alternatifi yok

Kazakistan’ın başkenti Astana’da başlayan görüşmelerin ilk saatlerinde İran Dış İşleri Sözcüsü Behram Kasımi Esed’den başka alternatifin olmadığını belirtti.

Ülkesinin Türkiye ve Suriye rejimiyle halen devam eden bazı sorunlarının olduğunu belirten Behram, İran’ın ABD konusundaki muhalif tutumunun hala geçerli olduğunu yineledi.

Dün başlayan görüşmelerde ise muhalefet heyetinin başkanı Muhammed Alluş,” Ateşkes sağlanmadıkça, ikinci adıma geçmeyeceğiz” dedi. İlk oturumun ardından konuşan Alluş, kuşatma altındaki bölgelerde insani durumun iyileştirilmesi ve rejim hapishanelerinde tutuklu bulunan 13 bin kadının ilk etapta serbest bırakılması gerektiğini de vurguladı.

Bu arada, toplantının başladığı saatlerde rejim güçleri ve destekçilerinin Şam, Dera, Hama, Halep ve Lazikiye’de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve hava saldırıları sürdü.