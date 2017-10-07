İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Dünya’ya 10 Trump da gelse vardığımız anlaşmadan geri dönülemez

Tahran Üniversitesinde konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmayı bozabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi. Ruhani, "Nükleer müzakerelerde ve vardığımız anlaşmada geri dönülemez menfaatler elde ettik. Ne Trump, ne de bir başkası bunu geri döndüremez. Dünya’ya 10 Trump da gelse bunlar geri alınamaz" dedi.

İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) tarafından 2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkati çekiyor. Trump göreve geldikten sonra da birçok konuşmasında İran'la nükleer anlaşmayı "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri" olarak nitelendirmişti.