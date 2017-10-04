İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Türkiye ülke ticareti milli para birimi ile yapılacak

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Ruhani'nin konuşmasından bazı satırbaşları:

"TÜRKİYE, İRAN'DAN DAHA FAZLA DOĞALGAZ ALACAK"

Petrol ve doğalgaz ile ilgili Türk tarafı İran'dan artık daha fazla doğalgaz alacağını bildirdi. İran tarafı aynı zamanda Türkiye'den bu konuda yapmasını istedi.

"KUZEY IRAK İLE İLGİLİ ÇOK CİDDİ GİRİŞİMLERDE BULUNMALIYIZ"

Suriye ve Kuzey Irak ile ilgili görüştük. En temel amacımız bölgedeki güvenliği hakim kılmaktır. Amaç barış, istikrar ve güvenliği hakim kılmak.

Etnik ve mezhebi ayrımcılıkları artırmak yabancıların buradaki planlarıdır. Bu şekilde bölgeyi ayırmaya çalışıyorlar. İki ülkede ayrımcılığı kabul etmiyor. Bütün bir Irak ve bütün bir Suriye iki ülkenin temel amacıdır.

"KUZEY IRAK YANLIŞINI TELAFİ ETMELİ"

Kuzey Irak yanlışını telafi etmeli. Türkiye Irak ve İran çok ciddi girişimlerde bulunmalıyız. Terörizmle mücadele etmek iki ülkenin en temel amacıdır. İsterse bunun adı DEAŞ veya El Nusra veya PKK olsun. Bilinmelidir ki, bölge güçleri onların bölgedeki gaddarca davranışlarına izin vermeyecektir.