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İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yolsuzluk iddialarıyla saf dışı bırakılıyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin kardeşi Hüseyin Feridun hakkındaki yolsuzluk iddaları yayılıyor. Ruhani'ye yakın isimler hakkında tutuklama kararı çıktı.

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Yerel belediye seçimlerinin de yaklaşmasıyla beraber İran’daki yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmaya başladı. Muhafazakar kanadın üstüne gittiği iddialarda Ruhani’ye çok yakın isimlere ulaşıldı.

İran Yargısı, Ruhani’nin yardımcısı aynı zamanda Çevre Koruma Örgütü lideri Masume Ebtekar’ın oğlu Taha Haşimi hakkında yolsuzluk iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı.

İran yargısı adına konuşan Gholam Hüseyin, “Ruhani’nin yardımcı Masume Ebtekar’ın oğlu Taha Haşimi hakkında onlarca milyar rüşvet vermek iddiasıyla tutuklama kararı çıkmıştır” açıklamasında bulundu.

Muhafazakar kanada ait basın organları ise Masume Ebtekar’ın oğlunu kaçırdığını iddia ediyor.

Öte yandan İran Şura Meclisi’nden 40 vekil soruşturma başkanına açık bir mektup yazarak, Ruhani’nin kardeşi hakkında ki rüşvet iddialarının bir an önce açıklığa kavuşturulmasını istedi.

REFORMCU BLOK: RUHANİ ADAY OLMAYABİLİR

Geçtiğimiz günlerde ise İran Parlamentosunda konuşan reformcu blok lideri Muhammed Rıza Arif: “Ruhani yorulmuş olabilir. Mayıs ayında gerçekleştireceğimiz seçimlere katılmayabilir” açıklamasında bulunmuştu.

Bununla beraber İran saha gözlemcileri Ruhani’nin şuan ki pozisyonunun zayıf olduğu belirterek, siyasi baskının giderek artması, hapisteki siyasi tutukluların serbest bırakılmaması gibi nedenlerden dolayı halk desteğinin giderek Ruhani’den çekildiğini belirtti.

Haşim Rafsancani’nin de vefat etmesiyle beraber reformcuların ülkede giderek güç kaybettiği, gelecek seçimlerde Muhafazakarların seçimi kazanacağı da iddia ediliyor.

 

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