İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den ABD Başkanı Trump'a eleştiri: Nasıl oluyor da bir gökdelen inşaatçısı uluslararası ilişkiler hakkında muhakemede bulunabiliyor?

İran Cumhurbaşkanı'nın eleştirisi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Trump'ı ABD'nin anlaşmadan imzasını çekmemesi konusunda ikna etmek için Washington'a yaptığı ziyaretinin ardından geldi.

Macron ABD'de Trump ile yaptığı ortak açıklamada AB'nin İran'la nükleer anlaşmanın değiştirilmeden muhafaza edilmesine yönelik pozisyonundan geri adım atmış ve 'şu andan itibaren ABD ile birlikte yeni bir anlaşma üzerinde çalışmak istediğini' belirtmişti.

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında "Onlar belli bir Avrupa ülkesinin lideri ile birlikte '7 ülkenin imzaladığı anlaşma hakkında karar vermek istiyoruz' diyorlar. Ne için? Hangi hakla?" ifadelerini kullandı.

'SENİN SİYASETTE, HUKUKTA VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARDA ARKA PLANIN YOK'

Anlaşmayı 'çılgınlık' olarak niteleyen ve ciddi değişiklikler olmazsa İran'a yönelik yaptırımlara geri döneceğini söyleyen Trump'a seslenen Ruhani, "Senin siyasette arka planın yok. Hukukta arka planın yok. Uluslararası anlaşmalarda arka planın yok." dedi.

Ruhani, "Nasıl oluyor da bir tüccar, bir inşaatçı, gökdelen inşaatçısı uluslararası ilişkiler hakkında muhakemede bulunabiliyor?" dedi.

(Sputnik)