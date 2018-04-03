İran destekli Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait petrol tankerini vurdu
Kızıldeniz'de bir Suudi petrol tankerinin Husi güçlerince saldırıya uğradığı belirtildi.
Yemen'deki iç savaşın tarafların biri olan İran destekli Husi güçleri, Kızıldeniz'deki bir Suudi petrol tankerini vurdu.
Tankerin saldırıyı hafif hasarlı olarak atlattığı ve rotasına devam ettiği belirtildi.
Husi güçlerinden yapılan açıklamada ise saldırının bir Suudi savaş gemisine yönelik düzenlendiği belirtildi
(HaberTürk)
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